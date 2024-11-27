Erken kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağı araştırılıyor

27 Kasım 2024 19:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 20:11

EYT ile emekli olamayan vatandaşlar tarafından kademeli yani erken emeklilik sisteminin son gelişmeleri takip ediliyor.

Kademeli yani erken emeklilik sistemiyle ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'de değerlendirmelerde bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

İsa Karakaş, kademeli emekliliğin eninde sonunda çıkacağını dile getirirken EYT ile sosyal güvenlik zincirinin koptuğunu ve ortaya çıkan durumun adil olmadığını söyledi.

Erken emekliliği teşvik etmediğini belirten Karakaş, ancak bunun yapılması gerektiğini söyledi.

Karakaş şöyle konuştu:

“Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönünde."

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sürdürülebilir bir emeklilik siteminin inşa edilmesi gerektiğini belirtirken, “Şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde çalışmak lazım." ifadelerini kullandı.

Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emekli, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.