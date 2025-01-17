Erling Moe kimdir? Erling Moe Beşiktaş’ta görev almaya hazırlanıyor

17 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:59

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’in Molde’deki eski yardımcısı Erling Moe de Beşiktaş’ta görev almaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar

Beşiktaş, 51 yaşındaki Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Solskjaer’e yardımcı olarak ise eski yardımcısı Erling Moe’nin getirileceği iddia edildi.

ERLİNG MOE BEŞİKTAŞ’A MI GELİYOR?

Moe, Molde’deki teknik direktörlük zamanında takımını iki kez Norveç​ Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

53 yaşındaki tecrübeli hoca, geçtiğimiz ay ise Molde’deki görevinden ayrıldı.

Solskjaer ile birlikte İstanbul'a gelen Moe "Henüz hiçbir şey imzalanmadı ama buradayım ve işler iyi gidiyor gibi görünüyor.” dedi.

ERLİNG MOE KİMDİR?

1970 doğumlu Erling Hagset Moe, Norveçli eski futbol koçu ve teknik direktör.

Moe'nun Molde'nin baş antrenörü olarak ilk sezonu olan 2019, Molde'nin 68 puanla lig şampiyonluğunu kazanması, evinde yenilmemesi ve ikinci sıradaki rakibine 14 puanlık bir farkla fark atmasıyla sona erdi.