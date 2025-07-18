Erol Karaömeroğlu kimdir, öldü mü? Eski Bitlis Valisi Sivas'ta trafik kazası geçirmişti

Sivas'ın Kangal ilçesi sınırlarında bulunan, Sivas Malatya karayolunun Halep Köprüsü mevkisinde dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Erol Karaömeroğlu'nun sağlık durumu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu kimdir, öldü mü sorularının cevapları araştırılıyor.

EROL KARAÖMEROĞLU ÖLDÜ MÜ?

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR?

Erol Karaömeroğlu, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Rize'de tamamlayan Erol Karaömeroğlu, üniversite eğitimini ise Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Mülki idare amirliği mesleğine ise Erzincan Valiliği'nde stajyer kaymakam olarak başladı. Daha sonra Rize'nin Çayeli ilçesinde kaymakam refikliği görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yabancı dil kursuna katılan Erol Karaömeroğlu, 8 ay İngiltere'de eğitim gördü. Türkiye'ye döndüğünde ise Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaymakam vekilliği görevi yaptı.

Ulubey'deki görevinin ardından Erol Karaömeroğlu sırasıyla Artova, Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu Kaymakamlığı görevlerini yerine getirdi. Batman Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Erol Karaömeroğlu, Vezirköprü, Ula, Şereflikoçhisar ve Altındağ Kaymakamlığı yaptı.

10 Haziran 2020 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sinop'a vali olarak atandı. 18 Haziran 2020 tarihinde ise görevine başladı. 9 Haziran 2023 tarih ve 32275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/376 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atandı. Erol Karaömeroğlu, 19 Eylül 2024 tarih ve 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/321 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.