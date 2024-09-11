Erşan Kuneri dizisinin yeni sezon fragmanı geldi: 10 Ekim'de yayınlanacak
Cem Yılmaz’ın kaleminden çıkan Erşan Kuneri dizisi ikinci sezonunun 10 Ekim’de Netflix platformunda izleyiciyle buluşacağı paylaşılan özel bir video ile duyuruldu.
Başrolde Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunda 84 yaşına basan Erşan Kuneri’nin emeklilik hayatı konu ediliyor.
ERŞAN KUNERİ 2.SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bir süredir çekimleri devam eden Erşan Kuneri dizisinin 2.sezonu 10 Ekim Perşembe günü Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.
ERŞAN KUNERİ 2.SEZON KONUSU NEDİR?
Dizinin yeni sezonunda 84 yaşına basan Erşan Kuneri’nin bir röportajla birlikte geçmiş anılarını, 80’li yıllardaki arkadaşlarını ve hayata geçirdiği filmleri anlatarak nostalji yaşatmasını konu ediniyor.
ERŞAN KUNERİ 2.SEZONDA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?
Erşan Kuneri 2.sezonda Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Bora Akkaş ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler yer alıyor.
ERŞAN KUNERİ NEREDEN İZLENİR?
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve başrolü üstlendiği Erşan Kuneri dizisi, Netflix platformunda yayınlanmakta.