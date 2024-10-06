Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun tarihi netleşti! 8 bölümden oluşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

06 Ekim 2024 18:31 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:45

Cem Yılmaz'ın hem yazdığı hem de oynadığı Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun 10 Ekim'de Netflix'te yayınlanacağı açıklandı. Dizinin yeni sezonunun konusu ve bölümlerin kaç saat süreceği belli oldu.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanan ilk sezonunun ardından izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. İkinci sezon onayı alan dizinin ne zaman geleceği yayınlanan fragmanın ardından belli oldu. ERŞAN KUNERİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK? Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunun bütün bölümleri 10 Ekim 2024 Perşembe günü Netflix platformunda yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak olan dizi Cem Yılmaz'ın açıkladığı bilgilere göre toplam 5 saat sürecek. ERŞAN KUNERİ 2. SEZON KONUSU NEDİR? Dizinin yeni sezonunda 84 yaşına basan Erşan Kuneri'nin geçmiş anılarını anlatılacak. Karakterin geçmişteki anıları ve arkadaşları sezon boyunca anlatılacak. ERŞAN KUNERİ 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER? Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bora Akkaş, Bige Önal ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler bulunuyor. İlgili Haberler Erşan Kuneri dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya giriş yaptı Cem Yılmaz, Erşan Kuneri 2'nin kadrosunu paylaştı!