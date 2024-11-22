Ersin Aka kimdir? Çorluspor 1947 Teknik Direktörü silahlı saldırıda öldü

22 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:20

Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırı​ya uğradı. Ağır yaralanan Aka’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

ERSİN AKA NEDEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI?

Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ersin Aka, yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ERSİN AKA KİMDİR?

Adıyaman FK, Etimesgut Belediyespor, Adana Demirspor, Adanaspor, Siirtspor’da yardımcı çalıştırıcı görevinde bulunan Ersin Aka, 2013 yılında Beşiktaş’ta kondisyon antrenörü olarak görev yaptı.

İlk teknik direktörlük kariyerine ise Erzin Belediyespor’da başlayan Ersin Aka, Bucaspor’da da bu görevini sürdürdü.

Ersin Aka, daha sonra Ankara Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Karşıyaka takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Geçtiğimiz sezon Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 2. Lig’e çıkaran Ersin Aka, bu sezon Karşıyaka’da 11 maçta görev yaptı.

Son görev yeri ise Çorluspor 1947 takımıydı.