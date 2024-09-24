Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak

Ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:00
Ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak

Trendyol 1. Lig'de mücadeleler devam ederken ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak merak ediliyordu. TFF tarafından yapılan duyuru ile başka bir tarihe ertelendiği öğrenilmişti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ertelenmesinin üzerine futbolseverler ne zamana ertelendiğini merak ediyordu.

Açıklanan haftalık programa göre müsabakanın oynanacağı gün ve saat netleşti.

ESENLER EROKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme karşılaşması 24 Eylül günü oynanacak. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak.

Ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak - 1. Resim

Yeni Malatyaspor takımı sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:

"17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir."

ESENLER EROKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak ve bu akşam oynanacak.

Müsabakanın hakemi Onur Coşkunses oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...