Ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:00

Trendyol 1. Lig'de mücadeleler devam ederken ertelenen Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman oynanacak merak ediliyordu. TFF tarafından yapılan duyuru ile başka bir tarihe ertelendiği öğrenilmişti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ertelenmesinin üzerine futbolseverler ne zamana ertelendiğini merak ediyordu. Açıklanan haftalık programa göre müsabakanın oynanacağı gün ve saat netleşti. ESENLER EROKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ? Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme karşılaşması 24 Eylül günü oynanacak. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak. Yeni Malatyaspor takımı sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yapmıştı: "17.08.2024 Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ESENLER EROKSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak ve bu akşam oynanacak. Müsabakanın hakemi Onur Coşkunses oldu. İlgili Haberler Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü! Galatasaray rekorlara doymuyor: Avrupa devleriyle yarışıyor! Galatasaray'ın Avrupa Ligi maç 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak