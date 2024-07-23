Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü! Vatan sınırlarına vurgu yapan kongrenin anlam ve önemi

23 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:49

Kurtuluş Mücadelesinde ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ve Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağının açıklandığı kongre önemli bir yere sahiptir.

ERZURUM KONGRESİNİN ANLAMI

23 Temmuz 1919 tarihinde toplanan ve iki hafta süren Erzurum Kongresi’ne işgal altında olan 5 doğu ili; Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van’dan 62 delege katılarak ilk kez ulusal bağımsızlığın gerçekleştirilmesine karar verilerek milli sınırlar belirlenmiştir.

Erzurum Kongresi, Türk vatan topraklarının parçalanmayacak bir bütün olduğunun anlaşılması bakımından çok önemlidir.

ERZURUM KONGRESİNDE ALINAN KARARLAR NELER, ERZURUM KONGRESİ ÖNEMİ NEDİR?

Türk Devleti’nin bağımsızlığının temsili sayılan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar şu şekildedir;

1- Manda ve Himaye reddedilerek ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmesi.

2- İlk kez milli sınırlardan bahsedilerek Türkiye Vatan topraklarının parçalanamayacak bir bütün olduğunun açıklanması.

3- İlk kez Temsil heyeti oluşturuldu.

4- Kuva-yi Milliye Birliklerine moral oldu.

5- Mustafa Kemal’in sivil olarak görev aldığı ilk kongredir.