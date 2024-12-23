Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın cenaze töreni bilgileri paylaşıldı

23 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:34

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda yaşanan çığ olayı sonrasında milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetti. Acı haber sonrası cenaze törenine katılmak isteyenlerin saatini ve yerini araştırmaya başladı. Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlenmişti.

Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Milli judocu Emre Yazgan, Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi sonrasında hayatını kaybetti. Yürekleri yakan haber sonrasında cenazesinin nerede olacağı duyuruldu.

EMRE YAZGAN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Yazgan'ın cenazesi öğle vakti yapılacak olan tören sonrasında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı olan Yukarıköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlenmişti. Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne gelen cenazeden hellallik alınarak İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılınmıştı.

Bugün ise memleketi Trabzon'da öğle namazı sonrası toprağa defnedilecek.

EMRE YAZGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2017 yılında Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, 2018 senesinde Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik alan isim 2023 senesinde Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bu sene 3'üncülük kazanan isim Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik aldı.