Erzurum’da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi listesi

26 Temmuz günü Erzurum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Erzurum'da deprem mi oldu araştırmasına başladı.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre herhangi bir deprem kaydı bulunmazken vatandaşlar yaklaşık 20 dakika önce Erzurum'da deprem olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde herhangi bir kayıt bulunmuyor.

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ, RİSKLİ Mİ?

Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor.

Erzurum'da ikinci derece riskli olan yerler şöyle:

Yakutiye

Palandöken

Aziziye

Karayazı

Pasinler

Horasan

Narman

Tortum

Uzundere

Oltu

Şenkaya

Köprüköy