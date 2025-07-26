Erzurum’da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi listesi

İstanbul
26 Temmuz günü Erzurum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Erzurum'da deprem mi oldu araştırmasına başladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre herhangi bir deprem kaydı bulunmazken vatandaşlar yaklaşık 20 dakika önce Erzurum'da deprem olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde herhangi bir kayıt bulunmuyor.
Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor.
Erzurum'da ikinci derece riskli olan yerler şöyle:
Yakutiye
Palandöken
Aziziye
Karayazı
Pasinler
Horasan
Narman
Tortum
Uzundere
Oltu
Şenkaya
Köprüköy