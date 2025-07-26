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 | Sumru Tarhan

Erzurum’da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi listesi

Bugün sabah saatlerinde vatandaşlar sarsıntı hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu. Şu an için Kandilli Rasathanesi verilerine yansımazken vatandaşlar Erzurum'da deprem olduğunu ifade etti.

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Erzurum’da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:36

26 Temmuz günü 'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Erzurum'da mi oldu araştırmasına başladı.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

verilerine göre herhangi bir deprem kaydı bulunmazken vatandaşlar yaklaşık 20 dakika önce Erzurum'da deprem olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde herhangi bir kayıt bulunmuyor.

Erzurum’da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi listesi

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ, RİSKLİ Mİ?

Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor.

Erzurum’da deprem mi oldu son dakika? Kandilli Rasathanesi listesi

Erzurum'da ikinci derece riskli olan yerler şöyle:

Yakutiye
Palandöken
Aziziye
Karayazı
Pasinler
Horasan
Narman
Tortum
Uzundere
Oltu
Şenkaya
Köprüköy

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#türkiye
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#kandilli rasathanesi
#erzurum
#deprem riski
#Deprem
#Aktüel
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