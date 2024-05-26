Erzurumlu esnaftan alkışlanacak hareket: İhtiyaç sahibine askıda gözlük

26 May 2024 12:50 - Güncelleme : 26 May 2024 13:45



Askıda ekmek, askıda fatura ya da askıda kitap gibi uygulamalar ülke geneline yayılmaya başladı. Bunun son örneğini ise Erzurumlu Esnaf Cesim Köse hayata geçirdi. Köse, önceleri dükkanına gelen tanıdıklarına bu paylaşma kültürünü anlatıyordu ve memnuniyetle karşılanıyordu. Bu fikrin daha sonra çevresine yayıldığını söyleyen Köse, “Daha sonra çevremizde de bu fikrimiz yayıldı. Müşterilerimiz değişen gözlük numaraları ya da farklı gerekçelerden dolayı eski gözlüklerini bize bırakabiliyor. Bizde bunların temizlik, bakım ve onarımlarını yapıp çerçevelerini muhafaza ediyoruz. Sonrasında bizden gözlük talebinde bulunan ve maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza yardım ediyoruz. Vatandaşların bağışladığı gözlük çerçevelerine bizde cam desteğinde bulunuyoruz. Böylece paylaşma kültürünü toplumda diri tutmaya çalışıyoruz” dedi.

DURUMU OLMAYAN MÜŞTERİLERİNDEN PARA ALMIYOR

Müşterilerin verdiği destekten mutlu olduklarını anlatan Cesim Köse, şu ifadeleri kullandı: "Kullanılmayan çerçeveleri bazen de yedek parça olarak kullanıyoruz. İhtiyacı olan insanların tamir edilmesi gereken gözlüklerini bedel almadan bunlardan faydalanarak tamir ediyoruz. Bize bırakılan gözlük çerçeveleri kimi zaman marka da oluyor. Nostaljik gözlüklerle birlikte moda çerçeveler de oluyor. Eski ya da atıl olarak düşünülmemeli. Toplum olarak böyle güzellikleri yaygınlaştırmalı ama insanları da rencide etmemeliyiz."