Erzurumspor Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de mücadele edecekler

Erzurumspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta belli oldu. TFF 1. Lig'de 21. hafta maçları 2. günüyle birlikte devam ediyor. 2. günün maç programı kapsamında ligde 4. sırada yer alan Erzurumspor ile 1. sıradaki Amedspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele öncesinde Erzurumspor - Amedspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir soruları gündeme geldi.

ERZURUMSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan ERzurumspor - Amedspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün TRT Spor ve beIN Sport Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Erzurumspor ligde oynadığı 20 maçta 9 galibiyet 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 36 puanda 4. sırada yer alan Erzurumspor son 3 maçtan galibiyet ile ayrıldı. Galibiyet serisini devam etmek isteyen Erzurumspor, Amedspor karşısında 3 puanı almayı hedefliyor.

Amedspor ise bu sezon ligde 20 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 42 puanla ligde 1. sırada yer alan Amedspor oynadığı son 2 maçtan da galibiyet ile ayrıldı. Amedspor, Erzurumspor karşısında deplasmanda galibiyet alarak serisini 3 galibiyete çıkarmayı planlıyor.

ERZURUMSPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 21. hafta maçları kapsamında oynanacka olan Erzurumspor - Amedspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ramazan Ufuk Avdaş ve Mehmet Şengül yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Safa Yılmaz olacağı duyuruldu.

ERZURUMSPOR - AMEDSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Erzurumspor - Amedspor maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmada Erzurumspor'da kart cezalısı olan Giorbelidze forma giyemeyecek. Amedspor'da ise sarı kart cezalısı olan Diagne maçta yer almayacak.

Erzurumspor ile Amedspor tarihleri boyunca toplam 7 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3 tanesinde Erzusumspor, 1 tanesinde ise Amedspor galibiyet ile sahadan ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.