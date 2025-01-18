Erzurumspor – Bandırmaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken Erzurumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarış sürerken müsabakanın yayınlandığı kanal ve saati ve netleşti.
Futbolseverlerin heyecanla izlediği Trendyol 1. Lig'de 18 Ocak Cumartesi günü Erzurumspor ile Bandırmaspor karşılaşacak. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bu akşamın maç programı belli oldu.
ERZURUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma bugün 13.30'da başlayacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ozan Ergün oldu.
ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol 1.Lig'de oynanacak olan maç 18 Ocak Cumartesi günü 13.30'da başlayacak.