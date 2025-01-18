Erzurumspor – Bandırmaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:22

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken Erzurumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarış sürerken müsabakanın yayınlandığı kanal ve saati ve netleşti.

Futbolseverlerin heyecanla izlediği Trendyol 1. Lig'de 18 Ocak Cumartesi​ günü Erzurumspor​ ile Bandırmaspor​ karşılaşacak. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bu akşamın maç programı belli oldu. ERZURUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma bugün 13.30'da başlayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ozan Ergün oldu. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Trendyol 1.Lig'de oynanacak olan maç 18 Ocak Cumartesi günü 13.30'da başlayacak. İlgili Haberler Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıkları sona erdi! Hatayspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray deplasmanda ilk kez puan kaybetti