Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şanlıurfaspor ile karşılaşacak

12 Ocak 2025 11:39 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:39

TFF 1. Lig 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Erzurumspor​ son haftalarda yaşadığı puan kaybının ardından TFF 1. Lig'de dördüncü sıraya geriledi.

Son oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sinde galibiyet​ ve beraberlik alırken bir tanesinde ise mağlubiyet aldı.

Şanlıurfaspor​ ise küme düşme hattında 18. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 18 maçın sadece 6'sında galibiyet alan Şanlıurfaspor, ligin ikinci yarısında geri dönüş gerçekleştirmeyi planlıyor.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig 19. hafta karşılaşmaları kapsamında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor-Şanlıurfaspor karşılaşması Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

ERZURUMSPOR-ŞANLIURFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Şanlıurfaspor karşılaşması bugün (12 Ocak 2025 Pazar) saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek.

Hasova'nın yardımcılıklarını ise Şenol Bektaş, Serdar Soydan yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Şevket Teker karşılaşmada görev alacak.