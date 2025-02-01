Erzurumspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor ile karşılaşıyor
Trendyol 1. Lig'de bugün Erzurumspor ile Kocaelispor mücadele edecek.1 Şubat günü 13.30'da başlayan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayıncı bilgilerini araştırmaya başladı.
Bugün oynanacak olan maçlar arasında Erzurumspor - Kocaelispor müsabakası yer aldı. 13.30'da başlayan müsabakayı izlemek isteyenler için yayınlandığı kanal belli oldu.
ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka 13.30'da başlayacak. Canlı olarak izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, TRT Spor, Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 | Erzurumspor - Kocaelispor | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
13:30 | Keçiörengücü - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, Tabii Spor 6
16:00 | Gençlerbirliği - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
19:00 | Pendikspor - Adanaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV