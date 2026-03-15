Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor Hatayspor maçı ne zaman belli oldu

Erzurumspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevapları taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol 1. Lig'in 31. haftası kapsamında bugün Erzurumspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Peki Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Erzurumspor - Hatayspor maçının canlı yayın bilgileri...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 11:42

'de 31. hafta mücadeleleri 2. günüyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ligde 2. sırada yer alan ile 19. sırada olan karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Erzurumspor galibiyet alırsa maç fazlasıyla tekrardan 1. sıraya yükselecek. Taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Hatayspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz bir şekilde TRT Spor ekranlarından izleyebilecekler. Erzurumspor bu sezon oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 63 puan toplayan Erzurumspor ligde 2. sırada yer alıyor. Erzurumspor karşılaşmadan galibiyet alarak maç fazlasıyla 1. sıraya yükselmek istiyor. Hatayspor ise bu sezon 30 maçta henüz galibiyet alamadı. 7 beraberlik ve 23 mağlubiyet alan Hatayspor ligde 7 puanla 19. sırada yer alıyor.

ERUZURMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 31. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Hatayspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Barış Çiçeksoyu yapacak. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre mücadelenin dördüncü hakemi Kaan Kara olacak.

