Erzurumspor – Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlar arasında Erzurumspor – Sakaryaspor yer aldı. 15.30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyordu.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ZTK'da 5. tur maçları oynanıyor. 18 Aralık maç takvimine göre ise Erzurumspor ile Sakaryaspor mücadele edecek.
ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
18 Aralık Çarşamba günü 15.30'da başlayacak olan maç A Spor ekranlarından yayınlanacak.
İzlemek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ VAR MI 18 ARALIK?
Günün programı şöyle:
13:00 | Boluspor - 1461 Trabzon | Yayın Yok
13:00 | Esenler Erokspor - İstanbulspor | Yayın Yok
13:00 | Çorluspor 1947 - Kocaelispor | Yayın Yok
15:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük | Yayın Yok
15:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | A Spor
18:00 | Menemenspor - Ankaragücü | A Spor
20:30 | Gaziantep FK - 52 Orduspor | A Spor