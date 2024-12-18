Erzurumspor – Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Aralık 2024 13:27 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlar arasında Erzurumspor – Sakaryaspor yer aldı. 15.30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyordu.