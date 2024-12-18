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Erzurumspor – Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 13:27 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:30
Erzurumspor – Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan maçlar arasında Erzurumspor – Sakaryaspor yer aldı. 15.30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyordu.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ZTK​'da 5. tur maçları oynanıyor. 18 Aralık maç takvimine göre ise Erzurumspor ile Sakaryaspor​ mücadele edecek.

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Aralık Çarşamba günü 15.30'da başlayacak olan maç A Spor​ ekranlarından yayınlanacak.

İzlemek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Erzurumspor – Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ VAR MI 18 ARALIK?

Günün programı şöyle:

13:00 | Boluspor - 1461 Trabzon | Yayın Yok
13:00 | Esenler Erokspor - İstanbulspor | Yayın Yok
13:00 | Çorluspor 1947 - Kocaelispor | Yayın Yok
15:30 | Ümraniyespor - Fatih Karagümrük | Yayın Yok
15:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | A Spor
18:00 | Menemenspor - Ankaragücü | A Spor
20:30 | Gaziantep FK - 52 Orduspor | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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