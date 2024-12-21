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Erzurumspor - Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:29
Erzurumspor - Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Bugünün maç programına göre 13.30'da Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakında takip ettiği Trendyol 1. Lig'de oynancak olan maçın yayınlanacağı kanal duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı bugün 13.30'da başlayacak. 

Şampiyonluk yarışının devam ettiği ligde günün programı netleşti.

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek olan müsabaka TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilecek.

Erzurumspor - Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu - 1. Resim

TRENDYOL 1. LİG'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün takvimi şöyle:

13:30 | Iğdırspor - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
13:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
16:00 | Manisa FK - Şanlıurfaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
19:00 | Pendikspor - İstanbulspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber

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