Erzurumspor - Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:29

Bugünün maç programına göre 13.30'da Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakında takip ettiği Trendyol 1. Lig'de oynancak olan maçın yayınlanacağı kanal duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı bugün 13.30'da başlayacak. Şampiyonluk yarışının devam ettiği ligde günün programı netleşti. ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek olan müsabaka TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilecek. TRENDYOL 1. LİG'DE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? Günün takvimi şöyle: 13:30 | Iğdırspor - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

13:30 | Erzurumspor - Sakaryaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

16:00 | Manisa FK - Şanlıurfaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

19:00 | Pendikspor - İstanbulspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Eyüpspor maçı sonrası taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdı! Sosyal medyadan tepki yağdı Bugün maç var mı? 21 Aralık Cumartesi akşamının programı