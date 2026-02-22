Erzurumspor Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor

Erzurumspor - Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu açıklandı. TFF 1. Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleriyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Erzurumspor ile Serikspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmadan Erzurumspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa liderlik koltuğuna oturacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala Erzurumspor - Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

ERZURUMSPOR - SERİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Serikspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor aracılığıyla taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Erzurumspor bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 54 puan toplayan Erzurumspor maç eksiği ile ligde 2. sırada yer alıyor. Serikspor ise bu sezon 26 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 29 puanla 17. sırada yer alan Serikspor karşılaşamadan 3 puanı alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

ERZURUMSPOR - SERİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 27. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Serikspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak ise Kurtuluş Aslan ve Burak Sami Şad görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Onur Bingöl olacağı duyuruldu.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Erokspor - 56

Erzurumsor - 54

Amedspor - 51

Bodrumspor - 45

Pendikspor - 45

Çorum - 44

Iğdır FK - 41

Vanspor - 38

Boluspor - 38

İstanbulspor - 38

Manisa FK - 37

Keçiörengücü - 36

Bandırmaspor - 36

Sivasspor - 32

Ümraniyespor - 32

Sarıyer - 31

Serikspor - 29

Sakaryaspor - 24

Hatayspor - 7

Adana Demirspor - -27