Erzurumspor Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor

Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi veren Erzurumspor bugün Serikspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı. Karşılaşmada Erzurumspor tekrardan galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Peki Erzurumspor - Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Erzurumspor Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor
- Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu açıklandı. 'de heyecan 27. hafta mücadeleleriyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Erzurumspor ile Serikspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmadan Erzurumspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa liderlik koltuğuna oturacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala Erzurumspor - Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

Erzurumspor Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor

ERZURUMSPOR - SERİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Serikspor maçı açıklanan bilgilere göre ve beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor aracılığıyla taraftarlar karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Erzurumspor bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 54 puan toplayan Erzurumspor maç eksiği ile ligde 2. sırada yer alıyor. Serikspor ise bu sezon 26 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 29 puanla 17. sırada yer alan Serikspor karşılaşamadan 3 puanı alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Erzurumspor Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor

ERZURUMSPOR - SERİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 27. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Serikspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak ise Kurtuluş Aslan ve Burak Sami Şad görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Onur Bingöl olacağı duyuruldu.

Erzurumspor Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Erokspor - 56

Erzurumsor - 54

Amedspor - 51

Bodrumspor - 45

Pendikspor - 45

Çorum - 44

Iğdır FK - 41

Vanspor - 38

Boluspor - 38

İstanbulspor - 38

Manisa FK - 37

Keçiörengücü - 36

Bandırmaspor - 36

Sivasspor - 32

Ümraniyespor - 32

Sarıyer - 31

Serikspor - 29

Sakaryaspor - 24

Hatayspor - 7

Adana Demirspor - -27

#trt spor
#erzurumspor
#Tff 1. Lig
#Bein Sports Max 1
#Serikspor
#Aktüel
