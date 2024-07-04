Erzurumspor'un yeni formasında yer alan Erzurumlu İbrahim Erkal 2017 yılında vefat etti

04 Temmuz 2024 16:18 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:50

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Erzurumspor, özel tasarlanmış formalarını tanıttı.

"Küllerimizden Doğuyoruz" sloganıyla görücüye çıkan yeni tasarımların arasında bulunan "Doğuş" adlı forma dikkat çekti.

Formada bulunan Erzurum Kongresi ayrıntısı, Mustafa Kemal Atatürk, Nene Hatun ve İbrahim Erkal'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Vatandaşlar tarafından İbrahim Erkal'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak edildi.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

İbrahim Erkal 10 Ekim 1967 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokul ve ortaokulu burada tamamladıktan sonra lise döneminde müzik ile ilgilenmeye başladı.

Bağlama çalmayı öğrenen ünlü sanatçı liseyi bitirdikten sonra Ankara'da öğretmenlik bölümü kazandı.

Ancak müzik ile ilgilenmek istediği için okula kayıt yaptırmadı.

İlk albümünü 1984 yılında çıkaran ünlü sanatçı 1990'lı yılların başından itibaren çıkardığı albümlerle birlikte geniş kitlelere adını duyurdu.

Tutku, Sıra Bende/Aklımdasın ve Gönlünüze Talibim adlı albümleri milyonlarca satan ünlü sanatçı Star TV'de yayınlanan Canısı adlı filmle oyunculuk kariyerine adım attı.

İkinci olarak ise Sırılsıklam şarkısının öyküleştirilerek senaryoya dönüştürüldüğü ve aynı adla yayınlanan dizide rol aldı.

Buradaki oyunculuğunun ardından İbrahim Erkal Cennet Mahallesi isimli dizide de konuk oyuncu olarak oynadı.

İBRRAHİM ERKAL NERELİDİR?

İbrahim Erkal, Erzurumludur.

İBRAHİM ERKAL NE ZAMAN ÖLDÜ?

İbrahim Erkal 12 Nisan 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal hayatını kaybetti.