Eş durumu öğretmen atama sonuçları ayrılma ne zaman 2025? MEB duyurdu

16 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:58

Milli Eğitim Bakanlığı eş, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu atama sonuçları 16 Ocak Perşembe günü erişime açıldı. Eş durumu atama sonucu bekleyenler ayrılma tarihini araştırmaya başladı.

Öğretmenlerin il içi ve il dışı atama tayin MEBBİS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bekleniyor

Öğretmenlerin il içi ve il dışı atama tayin MEBBİS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bekleniyor

İl dışı mazerete bağlı yer değiştirme​ başvuru süreci sona erdi ve bugün atama tayin sonuçları erişime açıldı. Mazeret tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçların nereden, nasıl bakılacağı da duyuruldu.

EŞ DURUMU ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı​ bünyesinde çalışan öğretmenlerin çeşitli mazeretlerden dolayı il içi ve il dışı yer değiştirme atamasında sonuçlar belli oldu. Atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr üzerinden açıklandı.

Açıklama şöyle oldu:

"Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi."

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU AYRILMA NE ZAMAN?

16 Ocak günü açıklanan sonuçlar sonrasında öğretmenler 17 Ocak itibarıyla görevden ayrılma yapabiliyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre ayrılma işlemi tarihi 17 Ocak olarak belirlendi.

Atama sonuçlarına erişmek için BURAYA tıklayınız.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 2025 SONUÇLARI

MEB tarafından 16 Ocak günü atama sonuçları açıklandı.