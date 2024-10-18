ES4 Esenyurt Kiptaş 4. Etap yeni otobüs hattının geçtiği duraklar ve sefer saatleri
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:48
İETT tarafından yapılan olan duyuruya göre Esenyurt'a yeni otobüs hattı geliyor. Binlerce vatandaşın kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği ES4 Esenyurt Kiptaş 4. Etap - Haramidere hattı nereden geçiyor, sefer saatleri nedir belli oldu.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre yeni bir hat geliyor.
ES4 Esenyurt Kiptaş 4. Etap otobüs hattının durakları da duyuruda yer aldı. Yeni hat, vatandaşları sevindirdi.
ES4 ESENYURT KİPTAŞ OTOBÜS HATTI DURAKLARI
İETT tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:
"Değerli yolcularımızın dikkatine;
ES4 Esenyurt Kiptaş 4.Etap - Haramidere Hattı 14 Ekim Pazartesi (Bugün) gününden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Yolcularımıza duyurulur."
Kaynak: TGRT Haber