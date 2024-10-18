ES4 Esenyurt Kiptaş 4. Etap yeni otobüs hattının geçtiği duraklar ve sefer saatleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:48

İETT tarafından yapılan olan duyuruya göre Esenyurt'a yeni otobüs hattı geliyor. Binlerce vatandaşın kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği ES4 Esenyurt Kiptaş 4. Etap - Haramidere hattı nereden geçiyor, sefer saatleri nedir belli oldu.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre yeni bir hat geliyor. ES4 Esenyurt​ Kiptaş 4. Etap otobüs hattının durakları da duyuruda yer aldı. Yeni hat, vatandaşları sevindirdi. ES4 ESENYURT KİPTAŞ OTOBÜS HATTI DURAKLARI İETT​ tarafından yapılan duyuru şöyle oldu: "Değerli yolcularımızın dikkatine; ES4 Esenyurt Kiptaş 4.Etap - Haramidere​ Hattı 14 Ekim Pazartesi (Bugün) gününden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Yolcularımıza duyurulur."