İstanbul Esenler, Tuzla ve Beykoz'da su kesintisinin biteceği saat belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:00

Bugün İstanbul'un birkaç ilçesinde meydana gelecek olan kesintiler İSKİ sitesinden duyuruldu. 24 Eylül 2024 Salı günü Esenler su kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.

İSKİ, 24 Eylül günü arıza ve bakım çalışmalarının saatini ve mahallelerini açıkladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan Esenler su kesintisi birkaç mahallede geçerli olacak. ESENLER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? 24 Eylül günü Esenler Birlik Mahallesi'nde arıza çalışmaları 16.00'da sona erecek. Beykoz Alibahadır Mahallesi'nde çalışmalar 17.00'ye kadar devam edecek. İSTANBUL SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL 2024 Bugün Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'ndeki çalışmalar 17.00'ye kadar sürecek. Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki su kesintisi 15.00'te sonlanacak. Büyükçekmece Pınartepe'de çalışmalar 16.00'ya kadar devam ederken Tuzla Tepeören'de kesinti 17.00'de bitecek. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde arıza çalışmaları 16.00'da sonlanacak. İlgili Haberler Turistler parayla bu hale getirdi! Berrak su renk cümbüşüne dönüştü Dünya devleri arasında Fiat Egea sürprizi! En çok satan SUV model otomobiller belli oldu