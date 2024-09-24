İstanbul Esenler, Tuzla ve Beykoz'da su kesintisinin biteceği saat belli oldu
Bugün İstanbul'un birkaç ilçesinde meydana gelecek olan kesintiler İSKİ sitesinden duyuruldu. 24 Eylül 2024 Salı günü Esenler su kesintisi ne zaman bitecek belli oldu.
İSKİ, 24 Eylül günü arıza ve bakım çalışmalarının saatini ve mahallelerini açıkladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren geçerli olan Esenler su kesintisi birkaç mahallede geçerli olacak.
ESENLER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
24 Eylül günü Esenler Birlik Mahallesi'nde arıza çalışmaları 16.00'da sona erecek.
Beykoz Alibahadır Mahallesi'nde çalışmalar 17.00'ye kadar devam edecek.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 24 EYLÜL 2024
Bugün Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'ndeki çalışmalar 17.00'ye kadar sürecek.
Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki su kesintisi 15.00'te sonlanacak.
Büyükçekmece Pınartepe'de çalışmalar 16.00'ya kadar devam ederken Tuzla Tepeören'de kesinti 17.00'de bitecek. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde arıza çalışmaları 16.00'da sonlanacak.