Esenler Erokspor Malatyaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu
Trendyol 1. Lig'de yarış devam ederken bu akşam Esenler Erokspor ile Malatyaspor karşılaşacak. Heyecanlı müsabakaya kısa süre kala yayınlandığı kanal ve saati de duyuruldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Li'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. 25 Ocak Cumartesi günü programına göre Erokspor ve Malatyaspor karşılaşacak.
EROKSPOR MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün 13.30'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.
TRENDYOL 1. LİG BUGÜNÜN MAÇLARI
Ligde bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar takvimi şöyle:
13:30 | Boluspor - Gençlerbirliği | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV
13:30 | Y.Malatyaspor - Esenler Erokspor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV | tabii Spor 6
16:00 | İstanbulspor - Amedspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV
19:00 | Adanaspor - Iğdırspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV