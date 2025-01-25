Esenler Erokspor Malatyaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:18

Trendyol 1. Lig'de yarış devam ederken bu akşam Esenler Erokspor ile Malatyaspor karşılaşacak. Heyecanlı müsabakaya kısa süre kala yayınlandığı kanal ve saati de duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol​ 1. Li'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. 25 Ocak Cumartesi günü programına göre Erokspor​ ve Malatyaspor karşılaşacak. EROKSPOR MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün 13.30'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports​ Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanıyor. TRENDYOL 1. LİG BUGÜNÜN MAÇLARI Ligde bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar takvimi şöyle: 13:30 | Boluspor - Gençlerbirliği | TRT Spor | Bein Sports​ 2 | beIN Sports Tod TV

13:30 | Y.Malatyaspor - Esenler Erokspor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV | tabii Spor 6

16:00 | İstanbulspor - Amedspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

19:00 | Adanaspor - Iğdırspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır, nereye kaydedilir? Ekran görüntüsü alma tuşları ve kısayolu Bu akşam kimin maçı var? 25 Ocak takvimi