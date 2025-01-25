Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Esenler Erokspor Malatyaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Esenler Erokspor Malatyaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:18
Esenler Erokspor Malatyaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de yarış devam ederken bu akşam Esenler Erokspor ile Malatyaspor karşılaşacak. Heyecanlı müsabakaya kısa süre kala yayınlandığı kanal ve saati de duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol​ 1. Li'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. 25 Ocak Cumartesi günü programına göre Erokspor​ ve Malatyaspor karşılaşacak.

EROKSPOR MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün 13.30'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports​ Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.

Esenler Erokspor Malatyaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu - 1. Resim

TRENDYOL 1. LİG BUGÜNÜN MAÇLARI

Ligde bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar takvimi şöyle:

13:30 | Boluspor - Gençlerbirliği | TRT Spor | Bein Sports​ 2 | beIN Sports Tod TV
13:30 | Y.Malatyaspor - Esenler Erokspor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV | tabii Spor 6
16:00 | İstanbulspor - Amedspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV
19:00 | Adanaspor - Iğdırspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
trendyolEroksporbein sports

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...