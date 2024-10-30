Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması kim olduğunu merak ettirdi

30 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:33

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardından Ahmet Özer’in gözaltına alınma sebebi ve kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Yerel seçimlerde görev başına gelen Esenyurt​ Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı beklenmedik bir şekilde gözaltına alınmasıyla gündeme oturdu. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

AHMET ÖZER KİMDİR?

1960 yılında Van’da dünyaya gelen Ahmet Özer, lise eğitimine Van​ Atatürk Lisesinde başlayarak ardından Hakkari​ Lisesinde devam ettirdi.

1977 yılında Diyarbakır Lisesi’nden mezun olan Özer, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede tamamladı.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ahmet Özer, Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

1 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında 30 Ekim Çarşamba sabahı gözaltına alındı.