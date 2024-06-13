Esenyurt'ta elektriklerin geleceği saat açıklandı! Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş'ta da elektrik kesintisi var

13 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:12

Yayınlanan kesinti programına göre Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş olmak üzere 18 ilçe ve mahallelerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş planlı yatırım ve bakım onarım çalışmaları için 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri yayınladı. Bu ilçeler;

Arnavutköy- Atatürk Mah., Hicret Mah., Hadımköy Yolu ve civarı

Avcılar- Ambarlı Mah., Firuzköy Mah, Firuzköy Bulvarı

Bağcılar- Demirkapı Mah., Göztepe Mah., Bağlar Mah.,

Başakşehir- Güvercintepe Mah.

Beşiktaş- Kuruçeşme Mah., Muradiye Mah.,Türkali Mah.

Beylikdüzü- Yakuplu Mah., Gürpınar Mah., Adnan Kahveci Mah., Barış Mah.

Beyoğlu- Hacıahmet Mah., Fetihtepe Mah.

Büyükçekmece- Güzelce Mah., Kumburgaz Mah., Ekinoba Mah., Murat Çeşme Mah.,

Esenler- Kazım Karabekir Mah., Menderes Mah., Birlik Mah.

Esenyurt- Koza Mah., Osman Gazi Mah., Balıkyolu Mah, İnönü Mah., Atatürk Mah., Battalgazi Mah.

Eyüpsultan- Güzeltepe Mah., Göktürk Merkez Mah., Rami Cuma Mah., Rami Yeni Mah.

Fatih- Hobyar Mah.

Gaziosmanpaşa- Hürriyet Mah., Yeni Mahalle Mah., Mevlana Mah., Merkez Mah., Karayolları Mah., Sarıgöl Mah.

Kağıthane- Merkez Mah.

Küçükçekmece- İstasyon Mah., Fatih Mah.

Sarıyer- İstinye Mah., Zekeriyaköy Mah., Uskumruköy Mah., Yeniköy Mah.

Silivri- Cumhuriyet Mah., Kadıköy Mah., Ortaköy Mah.

Sultangazi- Cebeci Mah.

Şişli- Merkez Mah.

ESENYURT’TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ’ın yayınladığı kesinti programına göre Esenyurt’ta 17.00 elektriklerin gelmesi planlanıyor.

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi’nde 14.00’da, Yassıören Mahallesi’nde 21.15’de ve Hadımköy Mahallesi’nde 22.00’da elektrikler geri gelecek.

AVCILAR’DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde elektrik 17.00 itibarıyla gelecek.

BAĞCILAR’DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde 15.00, Bağlar ve Güneşli Mahallesi’nde 17.00 itibarıyla elektrikler geri gelecek.

BAŞAKŞEHİR’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başakşehir’de 09.00’de kesilen elektrikler 17.00’da gelecek.

BEŞİKTAŞ’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Muradiye ve Kuruçeşme Mahallesi’nde 18.00 itibarıyla elektrikler geri gelecek.

BEYLİKDÜZÜ’NDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GERİ GELECEK?

Beylikdüzü’nde 09.00 itibarıyla kesilen elektrik 17.00’da gelecek.

BEYOĞLU’NDA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Beyoğlu, Sütlüce ve Örnektepe mahallelerinde 09.00 - 16.00 itibarıyla elektrik kesintisi yaşanacak.

BÜYÜKÇEKMECE’DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Büyükçekmece’nin bazı mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

ESENLER’DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Esenler ilçesinde 13.30 - 15.00 saatleri arasında elektrikler gidecek.

EYÜPSULTAN’DA ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ

Eyüpsultan’da 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

FATİH İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ

Fatih ilçesinde 09.00 kesilen elektrikler 17.00 itibarıyla geri gelecek.

GAZİOSMANPAŞA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gaziosmanpaşa ilçesinde 17.00’da elektrikler geri gelecek.

KAĞITHANE’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul kağıthane’de 09.00 itibarıyla kesilen elektrikler 17.00’da gelecek.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ

Küçükçekmece, Kartaltepe ve Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

SARIYER’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Sarıyer’de 00.00 - 06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

SİLİVRİ’DE ELEKTRİK NE ZAMAN GERİ GELECEK?

Uskumruköy Mahallesi’nde 00.00 - 06.00 saatleri arasında elektrikler kesilecek.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİ SAATLERİ

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde 09.30 itibarıyla kesilen elektrikler 17.30’da geri gelecek.

ŞİŞLİ’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Şişli, Teşvikiye Mahallesi’nde 18.00 - 02.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.