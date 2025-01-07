ESHOT grev 8 Ocak'ta var mı? Grevde son durum

07 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 22:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle 8 Ocak 2025 Çarşamba günü grev kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, ESHOT otobüsleri tüm gün hizmet vermeyecek. İzmir'de ESHOT'un 8 Ocak'ta grevde olup olmadığı merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşanan mali krizin geçici olduğunu ve bu sorunu en kısa sürede çözeceklerini belirtti.

ESHOT çalışanlarının aldığı grev​ kararı, İzmir​'de toplu taşıma sistemini doğrudan etkiliyor.

ESHOT GREVDE Mİ 8 OCAK?

ESHOT çalışanları 8 Ocak 2025 Çarşamba günü grevde olacak. Maaşlarının ve sosyal haklarının sadece üçte birinin ödenmesi nedeniyle çalışanlar, otobüs seferlerini durdurma kararı aldı. Bu durumda, İzmir'de yaşayanlar ve şehir içi ulaşımı kullananlar, otobüs hizmetlerinden yararlanamayacak. Grev, sabah saatlerinde bir buçuk saatlik bir süre boyunca başlayacak ve ardından tüm gün boyunca devam edecek.

Grevin etkileri özellikle iş ve okul saatlerinde hissedilecek. İzmir'de yaşayanlar, alternatif ulaşım yollarına yönelmek zorunda kalacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu durumun geçici olduğunu ve diğer ulaşım sistemlerinin normal şekilde işleyeceğini açıkladı.

ESHOT GREVİ NE ZAMAN BİTECEK?

ESHOT grevi, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü boyunca devam edecek ancak kesin bitiş tarihi belirsiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali sıkıntıları çözmek için çalışmalar yaptığını açıkladı. Belediye Başkanı Tugay, bu sorunun kısa sürede çözüleceğini ifade etti fakat bir bitiş tarihi açıklanmadı.

Belediye, metro, tramvay ve deniz ulaşımının normal işleyişini sürdürerek, vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamaya devam edecek.

ESHOT NEDEN GREVDE?

ESHOT çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal sıkıntılarından dolayı maaşlarının ve sosyal haklarının sadece üçte birinin ödendiği gerekçesiyle grev kararı aldı. Çalışanlar, bu durumun kendilerini ciddi şekilde etkilediğini ve bu haklı talepleri için greve gitme kararı aldıklarını belirtiyor.

Çalışanlar, belediyenin mali sorunlarını çözmesi ve maaşlarını tam olarak ödemesi için greve gitti. Belediye Başkanı Tugay, bu sorunların geçici olduğunu ve çözüm için çalışıldığını vurguladı.

ESHOT YARIN GREVDE Mİ?

ESHOT yarın, yani 8 Ocak 2025 Çarşamba günü grevde olacak. Çalışanlar, maaşlarının ve sosyal haklarının ödenmesi konusunda belediyenin adım atmasını bekliyor. Otobüs seferleri tüm gün boyunca durdurulacak.

Yarınki grev, İzmir'de yaşayanların günlük rutinlerini etkileyecek. Vatandaşların, metro, tramvay veya deniz ulaşımını kullanarak alternatif yollar bulması gerekecek.

ESHOT 8 OCAK 2025 GREV YAPACAK MI?

ESHOT 8 Ocak 2025 tarihinde grev yapacak. Bu karar, çalışanların maaş​ ve sosyal haklarının ödenmemesi üzerine alındı. Grev, tüm gün boyunca sürecek ve İzmir'de otobüs hizmetlerini etkileyecek.

ESHOT GREV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ESHOT grev kararı 8 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

ESHOT GREVİ NE KADAR SÜRECEK?

Grevi sonlandırma tarihi henüz belirsiz.

ESHOT NEDEN GREVDE?

ESHOT çalışanları, maaşlarının ve sosyal haklarının sadece üçte birinin ödenmesi nedeniyle grevde.

İZMİR'DE OTOBÜSLER GREVDE Mİ?

İzmir'de ESHOT'a bağlı otobüsler 8 Ocak 2025 tarihinde grevde olacak.

İZMİR'DE METRO VE TRAMVAY HİZMETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Metro, tramvay ve deniz ulaşımı hizmetleri normal şekilde devam edecek.