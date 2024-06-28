Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif LGS Türkiye birincisi oldu

28 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 16:44

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 992 bin 906 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kaç kişinin LGS'de tam puan aldığı merak etmeye başladı.

LGS 2024'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bu yıl öğrencilerin yüzde 83.85'i yerel, 16.15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı ise 2 bin 525 olarak açıklandı.

Okulların kontenjan sayısının ise 203 bin 638 olduğu belirtildi.

ESKİ BAKAN DR. BETÜL SAYAN KAYA'NIN OĞLU LGS BİRİNCİSİ OLDU

2016-2018 yılları arasında 65. Türkiye Hükümeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Dr. Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif LGS'de birinci oldu.

Eski bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlu ile gurur duyduğunu belirtti.

Takipçileri ise eski bakanın oğlunu tebrik etti.