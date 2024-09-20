Eski ehliyet yenileme için son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Eylül 2024 16:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:01

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip ehliyet yenilemek için son tarih açıklandı. Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre eski tip ehliyet ehliyetlerini yenilemeyenlerin cezalarının ne kadar olacağı da belli oldu.

İlgili Haberler Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı! Cezası cep yakacak

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016 yılında yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işleminin süresinin dolmasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından eski ehliyet​ yenileme​ için son tarihin ne zaman olduğu merak ediliyor. ESKİ EHLİYETİ YENİLEMEK İÇİN SON TARİH​ NE ZAMAN? İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre vatandaşların 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini nüfus müdürlüklerinden yenilemeleri gerekiyor. Ehliyet yenileme işlemi artık nüfus müdürlüklerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşların nüfus müdürlüklerine gitmeden önce randevu almaları ve gerekli belgeleri hazır hale getirmeleri gerekiyor. ESKİ TİP EHLİYETİ YENİLEMEMENİN CEZASI VAR MI? Eski Tip ehliyetini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeyen vatandaşlar 2025 yılı itibarıyla trafiğe çıktıkları taktirde 12 bin 878 TL ceza ödeyecek. ESKİ TİP EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER? Eski tip ehliyeti yenilemek için gerekli olan evraklar şöyle: Kimlik Belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

Eski sürücü belgesi

Kan grubu yazılı belge veya beyan

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi

Değerli kağıt (13 TL) ve vakıf payı (2 TL) bedeli

Adli Sicil Belgesi EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlardan 15 TL, yeni tip için ise 769 TL ücret alınıyor. İlgili Haberler Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı! Cezası cep yakacak