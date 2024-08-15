Eski milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci 99 yaşında hayatını kaybetti

15 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:08

Bugün Eski doktor ve milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin hayatını kaybettiği İstanbul Tabip Odası tarafından açıklandı.

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından vatandaşlar Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin neden hayatını kaybettiğini ve cenaze töreninin nerede düzenleneceğini merak etmeye başladı.

DR. TARIK ZİYA EKİNCİ NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Tabip Odası'nın X hesabından yapılan açıklamada Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin neden hayatını kaybettiği belirtilmedi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği yapmış, Diyarbakır-Mardin-Siirt Tabip Odası’nın üç dönem başkanlığını yürütmüş; emek, demokrasi, barış ve insan hakları mücadelelerine büyük katkılar sunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi İstanbul’da yapılacak tören sonrası Diyarbakır’da toprağa verilecektir"

DR. TARIK ZİYA EKİNCİ KİMDİR?

Dr. Tarık Ziya Ekinci, 25 Şubat 1925 tarihinde Diyarbakır'ın Lica şehrinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Paris Tıp Fakültesi'nde ihtisas yaptı.

Siverek Sıtma Savaş Tabipliği, Diyarbakır Merkez Belediye Baştabipliği, Lice Hükümet Tabipliği, diyarbakır, Mardin ve Siirt Tabip Odaları Başkanları, Diyarbakır Kızılay ve Veremle Savaş Dernekleri Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı.

Dr. Tarık Ziya Ekici evli ve iki çocuk babasıdır.