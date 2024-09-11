Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11 Eylül 2024 08:20 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 08:23

Survivor’ın 2011 sezonunda yarışan ve yarışmayı dördüncü olarak bitirmesine rağmen izleyicinin hafızalarında yer edinen Taner Tolga Tarlacı’nın Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 18 yıl hapis cezası aldığı iddia edildi.

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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bazı olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaçtığı bilinen Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gasp, darp ve taciz gibi suçlarla yargılanıyordu.

Cenk Hoca adıyla bilinen fenomen, Taner Tolga’yı cezaevinde ziyaret ederek Tarlacı'ya verilen hapis cezasının oldukça uzun ve cezaevi koşullarının da zor olduğunu belirtti.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Hamburg’ta dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldı.

Aslen Kayserili olan Tarlacı, ailesiyle beraber önce Mersin’e, 2005 yılında da Kıbrıs’a taşındı. Üniversite hayatına Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle başlayan Taner Tolga, 2011 yılında Acun Ilıcalı yapımı olan Survivor’da akıllara kazındı.

TANER TOLGA TARLACI NEDEN HAPİSTE?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bazı olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaçtığı bilinen Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gasp, darp ve taciz gibi suçlarla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TANER TOLGA TARLACI SURVIVOR’IN HANGİ SEZONUNDA YARIŞTI?

Taner Tolga Tarlacı, Survivor 2011 sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti.

TANER TOLGA TARLACI KAÇ YAŞINDA?

2 Eylül 1984 yılında dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı’nın 40 yaşında olduğu biliniyor.