Eski Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ Valiliğine atandı

10 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:13

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.

Eski Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun yeni görevine atanmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından hayatı ve biyografisi merak edildi.

ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Numan Hatipoğlu 1969 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Nevşehir Kaymakam Adayı olarak 1994 yılında memuriyetine başladı.

1996 yılında ise Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevine getirildi.

Yüksek lisansını ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı'nda "Yerel Yönetim YAsalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi" tezi ile tamamladı.

Kaymakamlık görevinin ardından sırasıyla şu görevleri yerine getirdi:

Gaziantep Yavuzeli (16/06/1997 - 31/08/1999) Diyarbakır Çüngüş (10/09/1999 - 17/10/2001) Adıyaman Gölbaşı (25/10/2001 - 28/09/2004) Düzce Çilimli (04/10/2004 - 15/10/2005) Denizli Acıpayam (18/10/2005 -15/08/2009) Kütahya Tavşanlı (21/08/2009 - 11/12/2016) Trabzon Ortahisar (12/12/2016 - 14/09/2018) Kırklareli Vali Yardımcısı (28/09/2018 - 28/12/2018) İstanbul Gaziosmanpaşa (28/12/2018 - 16/05/2022)

12.05.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tokat Valiliğine atandı.

NUMAN HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

Numan Hatipoğlu, rehber öğretmeni olan Ayfer Hatipoğlu ile evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.