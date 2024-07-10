Eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Diyarbakır Valiliğine atandı

10 Temmuz 2024 08:32 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararına göre Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi ve eski belediye başkanı Murat Zorluoğlu getirildi.

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara Haymana’da dünyaya gelen Murat Zorluoğlu, ilkokul ve orta öğretim eğitimlerini memleketi Trabzon’da alarak üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı.

1994 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Trabzon kaymakam adayı olarak başlayan Zorluoğlu, 1997 yılında 3 sene Mersin-Gülnar kaymakamlığı ve 2003 yılına kadar da Bingöl Kaymakamlığı; soruşturma daire başkanlığı ve mevzuat strateji geliştirme başkanlığı işlerini yürüttü.

2015 yılında 2 yıl Elazığ Valiliği görevini üstlenen Zorluoğlu, 2017-2018 yılları arasında Van Valiliği ve Belediye Başkanlığı yaptı.

2019-2024 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yapan Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Diyarbakır Valiliği görevine getirildi.

MURAT ZORLUOĞLU DİYARBAKIR VALİSİ OLDU

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapılan atamalara göre Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu’nun getirildiği Resmi Gazete’de yayımlandı.