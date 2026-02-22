Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Eskişehir iftar çadırı yerleri 2026! Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırı nerede kurulacak?

Eskişehir iftar çadırı yerleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Belediyesi tarafından iftar sofralarının kurulacağı yerler ve tarihleri açıklandı. Vatandaşlar tarafından Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırı nerede kurulacağı merak ediliyor. Eskişehir iftar çadırı yerleri belli oldu.

Eskişehir iftar çadırı yerleri 2026! Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırı nerede kurulacak?
On bir ayın sultanı ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde iftar sofraları kurulmaya başlandı. Belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her ilde belirli yerlerde Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 'de 2 farklı noktada iftar çadırı kurulacağı açıklandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından 2026 iftar programını paylaştı. Vatandaşlar tarafından Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırları nerede kurulacağı araştırılmaya başlandı. İşte Eskişehir iftar çadırı yerleri...

Eskişehir iftar çadırı yerleri 2026! Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırı nerede kurulacak?

ESKİŞEHİR İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hanesi ve Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi Salonu'nda iftar çadırı kurulacak. Ramazan ayı boyunca kurulacak olan iftar sofrasında vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise yapılan açıklamada iftar sofralarının kurulacağı yerler ve tarihler duyuruldu. 12 ilçede kurulacak olan iftar sofralarının yerleri ve detayları şöyle:

20 Şubat Cuma - Seyitgazi (Cumhuriyet Meydanı)

21 Şubat Cumartesi - İnönü (Kapalı Pazar Yeri)

23 Şubat Pazartesi - Beylikova (Kapalı Pazar Yeri)

24 Şubat Salı - Çiftler (Pazar Yeri)

25 Şubat Çarşamba - Mahmudiye (Kapalı Pazar Yeri)

27 Şubat Cuma - Sivrihisar (Hükümet Meydanı)

28 Şubat Cumartesi - Günyüzü (Düğün Salonu)

2 Mart Pazartesi - Alpu (Cumhuriyet Meydanı)

5 Mart Perşembe - Sarıcakaya (EBB Hizmet Yerleşkesi)

6 Mart Cuma - Mihalgazi ( Sosyal Tesisi)

7 Mart Cumartesi - Han (Belediye Düğün Salonu)

9 Mart Pazartesi - Mihalıççık (Cumhuriyet Meydanı)

Eskişehir iftar çadırı yerleri 2026! Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırı nerede kurulacak?

ODUNPAZARI İFTAR ÇADIRI NEREDE 2026?

Odunpazarı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca ESOGÜ Tramvay Durağı Yanı'nda bulunan Otopark Alanı'nda Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacak. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım! Ay boyunca her akşam iftar soframızda buluşuyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir." ifadeleri yer aldı.

Eskişehir iftar çadırı yerleri 2026! Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar iftar çadırı nerede kurulacak?
