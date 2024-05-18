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Eskişehir Sazova Parkı saat 10.00'da açılıyor ve 17.15'de kapanıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 16:01 - Güncelleme : 18 May 2024 16:26
Eskişehir Sazova Parkı saat 10.00&#039;da açılıyor ve 17.15&#039;de kapanıyor

Vatandaşlar tarafından Eskişehir Sazova parkı kaçta kapanıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca parkın içinde neler olduğu ve Masa Şatosu kaç TL sorusunun cevabı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizdedir.

Eskişehir'de bulunan ve vatandaşların karşısına sosyal medyada Masal Şatosu, müzeleri, oyun alanları ve hayvanat bahçesi ile çıkan Sazova Parkı'nın hangi saat aralıklarında açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Eskişehir Sazova Parkı saat 10.00'da açılıyor ve 17.15'de kapanıyor - 1. Resim

Tam adı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, pazartesi günleri haricinde haftanın 6 günü 10.00-17.15 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan parkın içerisinde Masal Şatosu, Bilin Deney Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Sabancı Uzay Evi, Eti Sualtı Dünyası, Korsan Gemisi, yapay gölet, Türk Dünyası Şaheserleri Parkı (Maket Müzesi) Şirinlerin Evi bulunuyor. 

Eskişehir Sazova Parkı saat 10.00'da açılıyor ve 17.15'de kapanıyor - 2. Resim

Parka girerken vatandaşlar herhangi bir ücret ödemiyor.

Ancak Hayvanat Bahçesi, ETİ Sualtı Dünyası, Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi gibi yapılara girmek isterseniz gişelerde bilet almanız gerekiyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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