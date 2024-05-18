Eskişehir Sazova Parkı saat 10.00'da açılıyor ve 17.15'de kapanıyor

18 May 2024 16:01 - Güncelleme : 18 May 2024 16:26

Eskişehir'de bulunan ve vatandaşların karşısına sosyal medyada Masal Şatosu, müzeleri, oyun alanları ve hayvanat bahçesi ile çıkan Sazova Parkı'nın hangi saat aralıklarında açık olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tam adı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, pazartesi günleri haricinde haftanın 6 günü 10.00-17.15 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan parkın içerisinde Masal Şatosu, Bilin Deney Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Sabancı Uzay Evi, Eti Sualtı Dünyası, Korsan Gemisi, yapay gölet, Türk Dünyası Şaheserleri Parkı (Maket Müzesi) Şirinlerin Evi bulunuyor.

Parka girerken vatandaşlar herhangi bir ücret ödemiyor.

Ancak Hayvanat Bahçesi, ETİ Sualtı Dünyası, Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi gibi yapılara girmek isterseniz gişelerde bilet almanız gerekiyor.