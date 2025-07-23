Eskişehir Seyitgazi yangını son dakika söndürüldü mü? Çalışmalar gece boyunca devam etti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükayayla Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar tarafından Eskişehir Seyitgazi yangın son dakika durumu merak ediliyor.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahaleler ise tekrardan başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy konuyla ilgili açıklamasında 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz ve 72 farklı iş makinesiyle yangına müdahalelerin devam ettiğini belirtti. Yangını söndürmek için toplam 458 personelin sahada olduğu da açıklandı.

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Vali Aksoy konuyla ilgili açıklamasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Toplam 458 personel şu anda yangına müdahale etmektedir. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak, soğutma çalışmalarına başlayabilmektir. Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili jandarma birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şu ana kadar somut bir bilgi elde edemedik ama gerekli incelemeler devam etmektedir. Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir. Afyonkarahisar'a bağlı Sarıcaova köyüne yönelik olarak yangın ilerlemektedir. Afyonkarahisar Valimiz ile görüşerek mahallede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır."