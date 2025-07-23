Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehir Seyitgazi yangını son dakika söndürüldü mü? Çalışmalar gece boyunca devam etti

22 Temmuz 2025 Salı günü Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti. Vatandaşlar tarafından Eskişehir yangın son dakika söndürüldü mü merak ediliyor. Yangın ile ilgili Eskişehir Valisi açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehir Seyitgazi yangını son dakika söndürüldü mü? Çalışmalar gece boyunca devam etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:21

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükayayla Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle 'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar tarafından Eskişehir Seyitgazi yangın son dakika durumu merak ediliyor.

Eskişehir Seyitgazi yangını son dakika söndürüldü mü? Çalışmalar gece boyunca devam etti

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahaleler ise tekrardan başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy konuyla ilgili açıklamasında 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz ve 72 farklı iş makinesiyle yangına müdahalelerin devam ettiğini belirtti. Yangını söndürmek için toplam 458 personelin sahada olduğu da açıklandı.

Eskişehir Seyitgazi yangını son dakika söndürüldü mü? Çalışmalar gece boyunca devam etti

ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Vali Aksoy konuyla ilgili açıklamasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Toplam 458 personel şu anda yangına müdahale etmektedir. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak, soğutma çalışmalarına başlayabilmektir. Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili jandarma birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şu ana kadar somut bir bilgi elde edemedik ama gerekli incelemeler devam etmektedir. Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir. Afyonkarahisar'a bağlı Sarıcaova köyüne yönelik olarak yangın ilerlemektedir. Afyonkarahisar Valimiz ile görüşerek mahallede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır."

ETİKETLER
#orman yangını
#afyonkarahisar
#afet
#Eskişehir Yangını
#Seyitgazi Yangını
#Sarıcaova Köyü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.