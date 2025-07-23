Eskişehir orman yangınında 10 kişi nasıl şehit oldu? Alevlerin arasında kaldılar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını, Afyonkarahisar’a sıçradı. Yangına müdahale sırasında büyük bir acı yaşandı.

ESKİŞEHİR'DE 10 KİŞİ NASIL ŞEHİT OLDU?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri yakınlarında dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlamasıyla birlikte, ekiplerin yüksek tepelerde yürüttüğü mücadelede 10 orman işçisi alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Ekipler, iş makinelerinin açtığı yollardan ulaşarak alevlerle mücadele ederken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyordu.

Yangına müdahale eden ekipler, 5 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle havadan ve karadan çalışmalara devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında bazı görevliler yaralanırken, arama-kurtarma ekipleri kaybolan işçilere ulaşmaya çalıştı.

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGININDA ŞEHİT OLAN 10 İŞÇİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında şehit olan 10 orman işçisinin isimleri resmi kaynaklar tarafından henüz açıklanmadı. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir’in Kırka Mahallesi’ne getirileceği öğrenildi. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan işçilerin kaybı, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, kayıp görevlilere ulaşma çabalarını devam ettiriyor.

Bakan Yumaklı, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

ESKİŞEHİR ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri yakınlarında başlayan orman yangınının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı ve bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangın, 5 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle havadan ve karadan müdahale edilerek büyük ölçüde kontrol altına alındı, ancak üst bölgelerde küçük çaplı alevlenmeler devam ediyor. Sarıcaova köyü, yangının yayılma riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi.