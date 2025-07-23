Eskişehir’de yangında şehit olanların isimleri belli oldu mu?

Eskişehir Seyitgazi’de yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 10 orman işçisi, yangının yön değiştirmesi nedeniyle şehit oldu.

Yangından şehit olan görevlilerin isimleri merak ediliyor.

22 Temmuz sabahı başlayan yangın yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Soğutma çalışmaları sırasında, alevlerin rüzgâr nedeniyle aniden yön değiştirmesi sonucu 5 orman işçisi ile 5 sivil toplum gönüllüsü yangının ortasında sıkıştı.

Kaybolan görevlilerin bulunması için başlatılan kurtarma çalışmaları sonucunda bazı görevlilerin cenazelerine ulaşıldığı belirtildi.

Alevlerden korunmak için mağaraya sığınan ekip, yangının yön değiştirmesiyle şehit oldu.

Eskişehir orman yangınında şehit olan 10 şehidin isimleri ise henüz açıklanmadı.