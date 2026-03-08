Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Bornova 1877 ile mücadele edecek

Eskişehirspor - Bornova 1877 maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 3. Lig 4. Grup 24. hafta maçları kapsamında bugün Eskişehirspor evinde Bornova 1877'yi ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya geri sayım başladı. Peki Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Bornova 1877 - Eskişehirspor maçının hakem kadrosu duyuruldu. İşte TFF 3. Lig 4. Grup güncel puan tablosu...

maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda taraftarların gündeminde yer alıyor. 4. Grup 24. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Eskişehirspor evinde Bornova 1877'yi ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Peki Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Bornova 1877 maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak. Eskişehirspor bu sezon oynadığı 23 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde Kütahyaspor'un arkasından 2. sırada yer alan Eskişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak puan farkını kapatmayı hedefliyor. Bornova 1877 ise bu sezon 23 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan Bornova 1877 ligde 12. sırada bulunuyor.

ESKİŞEHİRSPOR - BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 24. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Bornova 1877 maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.30'da başlayacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmahı hakem Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını ise Burak Bakırtaş ve Burak Menteşe yapacak. Dördüncü hakem olarak Mert Aylıoğlu'nun görev alacağı duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU, TABLOSU

Kütahyaspor - 62

Eskişehirspor - 54

Karşıyaka - 53

Ayvalıkgücü Belediyespor - 52

Uşakspor - 44

Balıkesirspor - 42

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü - 39

Tire 2021 - 35

Alanya 1221 - 27

SÖKE 1970 - 25

Altay - 20

Bornova 1877 - 18

Eskişehir Anadolu - 18

Afyonspor - 12

İzmir Çoruhlu - 12

Nazilli Spor - 4

#eskişehirspor
#Tff 3. Lig
#Futbol Maçı
#Sıfır Tv
#Bornova 1877
#Aktüel
