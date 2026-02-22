Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 3. Lig 4. Grup 22. hafta mücadeleleri 2. günüyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı. Karşılaşmada saat kala taraftarlar Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, olduğu araştırılmaya başlandı.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 21 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 48 puan toplayan Eskişehirspor, Kütahyaspor'un arkasından 2. sırada yer alıyor. Eskişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak lider Kütahyaspor ile puan farkını 5'e düşürmeyi hedefliyor. Denizli İdmanyurdu ise bu sezon 21 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligde 7. sırada yer alan Denizli İdmanyurdu 36 puan topladı. Denizli İdmanyurdu karşılaşmadan galibiyet alarak 5. sıraya yükselmeyi planlıyor.

DENİZLİ İDMANYURDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 22. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Şahin Berker yönetecek. Berker'in yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Ahmet Algün yapacak. Hakem Ali Samet Özoğlu ise 4. hakem olarak görev alacak.

ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU, TABLOSU

Kütahyaspor - 56

Eskişehirspor - 48

Karşıyaka - 44

Ayvalıkgücü Belediyespor - 43

Balıkesirspor - 38

Uşakspor - 38

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü - 36

Tire 2021 - 35

SÖKE 1970 - 25

Alanya 1221 - 23

Altay - 20

Bornova 1877 - 18

Eskişehir Anadolu - 17

İzmir Çoruhlu - 12

Afyonspor - 11

Nazilli Spor - 4