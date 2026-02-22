Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak

Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. TFF 3. Lig 4. grup 22. hafta maçları kapsamında Eskişehirspor, Denizli İdman yurdu 1959 SK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eskişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak liderle olan puan farkını 5'e indirmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu da duyuruldu. İşte TFF 3. Lig 4. Grup puan tablosu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 12:00

maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. 4. Grup 22. hafta mücadeleleri 2. günüyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı. Karşılaşmada saat kala taraftarlar Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, olduğu araştırılmaya başlandı.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 21 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 48 puan toplayan Eskişehirspor, Kütahyaspor'un arkasından 2. sırada yer alıyor. Eskişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak lider Kütahyaspor ile puan farkını 5'e düşürmeyi hedefliyor. Denizli İdmanyurdu ise bu sezon 21 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligde 7. sırada yer alan Denizli İdmanyurdu 36 puan topladı. Denizli İdmanyurdu karşılaşmadan galibiyet alarak 5. sıraya yükselmeyi planlıyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak

DENİZLİ İDMANYURDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 22. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Denizli İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Şahin Berker yönetecek. Berker'in yardımcılıklarını Musa Çetindemir ve Ahmet Algün yapacak. Hakem Ali Samet Özoğlu ise 4. hakem olarak görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU, TABLOSU

Kütahyaspor - 56

Eskişehirspor - 48

Karşıyaka - 44

Ayvalıkgücü Belediyespor - 43

Balıkesirspor - 38

Uşakspor - 38

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü - 36

Tire 2021 - 35

SÖKE 1970 - 25

Alanya 1221 - 23

Altay - 20

Bornova 1877 - 18

Eskişehir Anadolu - 17

İzmir Çoruhlu - 12

Afyonspor - 11

Nazilli Spor - 4

ETİKETLER
#eskişehirspor
#Tff 3. Lig
#Futbol Maçı
#Sıfır Tv
#Denizli İdmanyurdu Güreller
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.