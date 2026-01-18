Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çoruhlu ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta karşılaşacak

Eskişehirspor - İzmir Çoruhlu maçı saat kaçta, hangi kanalda taraftarların gündeminde yer alıyor. TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçları kaposamında Eskişehirspor ile İzmir Çoruhlu karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Emrullah Baydar düdük çalacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çoruhlu ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta karşılaşacak
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, bugün evinde İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ligde üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı ve liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Eskişehirspor karşılaşmadan kesin bir galibiyet almayı hedefliyor. İzmir Çoruhlu ise mücadeleden puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor - İzmir Çoruhlu maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çoruhlu ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta karşılaşacak
ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - İzmir Çoruhlu maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan Eskişehirspor güncel olarak 4. sırada yer alıyor. İzmir Çoruhlu ise bu sezon 16 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. İzmir Çoruhlu ligde 9 puanla 15. sırada küme hattında bulunuyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çoruhlu ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta karşılaşacak

ESKİŞEHİRSPOR - İZMİR ÇORUHLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 17. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - İzmir Çoruhlu maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Emrullah Baydar yönetecek. Baydar'ın yardımcılıklarını ise Ali Gün ve Semih Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Ertuğrul Yolcu görev alacak.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çoruhlu ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta karşılaşacak

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN DURUMU

Eskişehirspor'un da yer aldığı TFF 4. Lig 4. Grup puan tablosu güncel olarak şöyle:

1- Kütahyaspor - 44

2- Karşıyaka - 37

3- Ayvalıkgücü - 34

4- Eskişehirspor - 33

5- Denizli İdmanyurdu - 32

6- Balıkesirspor - 31

7- Uşak Spor - 31

8- Tire 2021 FK - 25

9- SÖKE 1970 - 21

10- Altay - 18

11- Alanya 1221 - 16

12- Eskişehir Anadolu - 12

13- Afyonspor - 11

14- Bornova 1877 - 9

15- İzmir Çoruhlu - 9

16- Nazilli - 4

