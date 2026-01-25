Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Nazillispor ile TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek

Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 4. Grup 18. hafta maçları kapsamında Nazillispor ile kaşrı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu gündeme geldi. Eskişehirspor sosyal medya hesabından karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Eskişehirspor - Nazillispor maçının canlı hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Peki Eskişehirspor - Nazillispor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu mu?

TFF 3. Lig'in 4. Grup'un 12. hafta maçları kapsamında bugün Eskişehirspor deplasmanda Nazillispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın hakem kadrosu, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı ise merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aydın Pamukören Sahası'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Nazillispor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Eskişehirspor bu sezon oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan Eskişehirspor ligde güncel olarak 3. sırada yer alıyor. Eskişehirspor, deplasmanda Nazillispor'u yenerek üst sıralarla olan farkı kapatmayı hedefliyor. Nazillispor ise bu sezon 17 maçta henüz galibiyet alamadı. 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Nazillispor 4 puanla ligde sonuncu sırada yer alıyor. Nazillispor, Eskişehirspor karşısında ilk galibiyetini almayı planlıyor.

ESKİŞEHİRSPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 18. hafta maçları kapsamında oynancak olan Eskişehirspor - Nazillispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Deniz Güven yönetecek. Güven'in yardımcılıklarını ise Burak Menteşe ve Mahmut Can Çilkız gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise Gizem Arık'ın görev alacağı duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR - NAZİLLİSPOR MAÇ KADROSU

Eskişehirspor tarafından karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu duyuruldu. Eskişehirspor'da kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Bora Göymen, Olcay Toplu, Sadullah Kabayel, Talha Özler, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Batuhan Doğrukıran, Akın Akman, Samet Can Yılmaz, İsmail Kulet, Emir Çelebi, Deniz Keskin, Taha Ağdağ, Bünyamin Dalkılıç, Hasan Şen, Kaan Kahraman, Jakob Aydemir, Cem Güzelbay, Ali Fırat Horasan, Mert Başer, Elias Durmaz"

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup puan tablosu ise 18. hafta maçları öncesi şöyle:

  1. Kütahyaspor - 44
  2. Karşıyaka - 37
  3. Eskişehirspor - 36
  4. Ayvalıkgücü - 34
  5. Uşak Spor - 34
  6. Balıkesirspor - 32
  7. Denizli İdmanyurdu - 32
  8. Tire 2021- 26
  9. Söke 1970 Spor - 21
  10. Alanya 1221 FSK - 19
  11. Altay - 18
  12. Bornova 1877 - 12
  13. Eskişehir Anadolu - 12
  14. Afyonspor Kulübü - 11
  15. İzmir Çoruhlu - 9
  16. Nazilli Spor - 4
#Aktüel
