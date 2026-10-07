Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Canlı Akşehirspor ZTK maçı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor karşı karşıya geliyor. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, kısa süre önce ligde karşılaştıkları rakipleriyle bu kez kupa organizasyonunda kozlarını paylaşacak. Eskişehirspor, ligde Akşehir deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından sahasında oynayacağı kupa karşılaşmasında da tur mücadelesi verecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın ardından kazanan takım 3. eleme turuna yükselecek. Eskişehirspor Akşehirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar…

ESKİŞEHİRSPOR AKŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele, Eskişehir'de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. Eskişehirspor, kupa mücadelesinde kendi sahasında ve taraftarının önünde tur arayacak.

Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre oynanacağı için iki takım açısından da 90 dakika büyük önem taşıyor. Mücadeleyi kazanan ekip Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna yükselirken, kaybeden takım organizasyona veda edecek. Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor'un kısa süre önce ligde karşı karşıya gelmiş olması da kupa mücadelesine ayrı bir anlam katıyor.

İki takım, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 Ekim 2026 tarihinde Akşehir'de oynanan lig maçında karşılaşmıştı. Eskişehirspor, deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, karşılaşmada siyah-kırmızılı ekibin üç golünü de Hasan Kaya kaydetmişti. Ligdeki maçın ardından taraflar bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda tur için mücadele edecek.

ESKİŞEHİRSPOR AKŞEHİRSPOR ZTK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi A Spor üzerinden takip edebilecek.

A Spor'un güncel uydu yayın bilgilerine göre kanal, Türksat 4A uydusu üzerinden izlenebilecek. A Spor'u uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin frekans ayarlarını 12207 MHz, polarizasyonu yatay (Horizontal-H), sembol oranını 27500 ve FEC değerini 3/4 olarak ayarlaması gerekiyor.

A Spor, uydu yayınının yanı sıra farklı dijital ve televizyon platformları üzerinden de izlenebiliyor. TİVİBU'da 81. kanalda, D-SMART'ta 80. kanalda, KABLO TV'de 142 ve 143. kanallarda, DIGITURK'te ise 88. kanalda yer alıyor. Eskişehirspor - 1922 Akşehirspor karşılaşmasını takip etmek isteyen izleyiciler, sahip oldukları platform üzerinden A Spor yayınını açarak mücadeleyi izleyebilecek.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele, Eskişehirspor'un sahasında Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada iki takım da 3. eleme turuna adını yazdırabilmek için sahaya çıkacak.