SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Eskişehirspor maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tire 2021 ile karşılaşacak

TFF 3. Lig'de oynanacak olan Eskişehirspor Tire maçı için bekleyiş devam ederken maçın hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Nefes kesen maç bugün 17.00'de başlayacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 16:38

Ligde şampiyonluk mücadelesi devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Binlerce kişi maçını canlı olarak izleyecek.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

'de bugünün programı netleşti. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği maç 17.00'de başlayacak. Karşılaşma bugün Bi Kanal ekranlarında yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR TİRE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 3. Lig'de bugün 17.00'de Eskişehirspor ile Tire 2021 karşılaşacak. Heyecanla beklenen maç Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TFF 3. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

TFF 3. Lig

13:00 | Türk Metal 1963 - Kapadokya Spor – Sıfır TV Youtube
13:00 | Kahramanmaraş - 12 Bingölspor – Bi Kanal
13:00 | Silifke Bld. - Ağrı 1970 – Sıfır TV Youtube
13:00 | Tokat Bld. - Pazarspor – Sıfır TV Youtube
13:00 | Çayelispor - Orduspor – Sıfır TV Youtube
13:00 | Düzcespor - Fatsa Bld. – Sıfır TV
13:00 | Eskişehir Anadolu Spor - Nazilli Bld. – Sıfır TV Youtube
15:00 | İnegöl Kafkas - İnkılap FK – Sıfır TV Youtube
15:00 | Çankaya FK - Etimesgut Bld. – Sıfır TV Youtube
15:00 | Galata Spor - Beykoz İshaklı Spor – Bi Kanal
15:00 | Küçükçekmece Sinop - Silivrispor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Bulvarspor - Kestel Çilek Spor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Yalova - Bursa Nilüfer – Sıfır TV Youtube
15:00 | Niğde Bld. - Kırıkkalespor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Karabük İY - Kdz Ereğli Bld. – Sıfır TV Youtube
17:00 | Tire 2021 - Eskişehirspor – Bi Kanal
19:00 | Karşıyaka - Denizli İdmanyurdu Güreller – Sıfır TV

