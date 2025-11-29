Eskişehirspor maçı hangi kanalda canlı izlenir? Tire 2021 ile karşılaşacak

Ligde şampiyonluk mücadelesi devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Binlerce kişi Eskişehirspor maçını canlı olarak izleyecek.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

TFF 3. Lig'de bugünün programı netleşti. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği maç 17.00'de başlayacak. Karşılaşma bugün Bi Kanal ekranlarında yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR TİRE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği TFF 3. Lig'de bugün 17.00'de Eskişehirspor ile Tire 2021 karşılaşacak. Heyecanla beklenen maç Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TFF 3. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

TFF 3. Lig

13:00 | Türk Metal 1963 - Kapadokya Spor – Sıfır TV Youtube

13:00 | Kahramanmaraş - 12 Bingölspor – Bi Kanal

13:00 | Silifke Bld. - Ağrı 1970 – Sıfır TV Youtube

13:00 | Tokat Bld. - Pazarspor – Sıfır TV Youtube

13:00 | Çayelispor - Orduspor – Sıfır TV Youtube

13:00 | Düzcespor - Fatsa Bld. – Sıfır TV

13:00 | Eskişehir Anadolu Spor - Nazilli Bld. – Sıfır TV Youtube

15:00 | İnegöl Kafkas - İnkılap FK – Sıfır TV Youtube

15:00 | Çankaya FK - Etimesgut Bld. – Sıfır TV Youtube

15:00 | Galata Spor - Beykoz İshaklı Spor – Bi Kanal

15:00 | Küçükçekmece Sinop - Silivrispor – Sıfır TV Youtube

15:00 | Bulvarspor - Kestel Çilek Spor – Sıfır TV Youtube

15:00 | Yalova - Bursa Nilüfer – Sıfır TV Youtube

15:00 | Niğde Bld. - Kırıkkalespor – Sıfır TV Youtube

15:00 | Karabük İY - Kdz Ereğli Bld. – Sıfır TV Youtube

17:00 | Tire 2021 - Eskişehirspor – Bi Kanal

19:00 | Karşıyaka - Denizli İdmanyurdu Güreller – Sıfır TV