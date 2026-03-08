Esnerken neden gözümüzden yaş gelir?

GÖZLERE FAYDA SAĞLIYOR

İnsanlar genellikle çok yorgun olduklarında, uykusuz kaldıklarında veya saatlerce bir ekrana odaklandıklarında esnerler. Yorgunluk anlarında göz kırpma refleksimiz yavaşlar ve gözlerimiz tehlikeli boyutta kurumaya başlar. Kuruyan göz, enfeksiyonlara ve çizilmelere açık hale gelir. Beyin, vücudun yorgunluğunu algılayıp esneme komutunu verdiğinde, aynı zamanda gözlere de "Acil yıkama ve yağlama" komutu vermiş olur. O mekanik baskıyla fışkıran gözyaşı, saatlerdir kuruyan, ekrana bakmaktan yorulan ve tahriş olan göz yüzeyini anında yıkar, nemlendirir ve vizyonunuzu berraklaştırır.

Yani o sildiğiniz gözyaşı bir yorgunluk belirtisi değil, beyninizin gözlerinizi korumak için devreye soktuğu "Otomatik Cam Yıkama" sisteminin mükemmel bir sonucudur.