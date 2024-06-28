Esra Erol 28 Haziran'da sezon finali yaptı, yeni sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor

28 Haziran 2024 18:22 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:16

Esra Erol’a katılarak dadılık işi isteyen Meryem’in 8 yaşındaki bir kızı öldürmekten hapis yattığı ve cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Erol’a katılarak dadılık işi isteyen Meryem’in 8 yaşındaki bir kızı öldürmekten hapis yattığı ve cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, 28 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

Şimdi ise programın tekrar ne zaman başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.

ESRA EROL SEZON FİNALİ VERDİ Mİ?

Esra Erol’un sunduğu ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan program, 28 Haziran'da sezon finali yaptı.

Final bölümünde yaşanan sürprizler ve duygusal anlar izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Programın yeni sezonda nasıl gelişmelerle döneceği merak konusu.

ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'un programının yeni sezon başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

İzleyiciler, sosyal medyada yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair tahminler ve beklentilerini dile getiriyorlar.

Yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

Esra Erol'un programı, yeni sezon için detaylar geldikçe paylaşılacaktır.