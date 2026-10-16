Esra Ezmeci ile Yeni Baştan saat kaçta, hangi kanalda?

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İstanbul
Esra Ezmeci'nin sunumuyla ekrana gelen Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programını takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı, hafta içi her gün saat 13.00'te yayınlanıyor. Programı takip etmek isteyen izleyiciler, belirtilen saatte ekran başına geçebiliyor.
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın yayın bilgilerine Beyaz TV'nin internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.
Program, hafta içi her gün yayınlanıyor.
Programın yayın saati 13.00 olarak belirtiliyor.
Program, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.