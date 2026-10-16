Esra Ezmeci ile Yeni Baştan saat kaçta, hangi kanalda?

Esra Ezmeci'nin sunumuyla ekrana gelen Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programını takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?

ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN SAAT KAÇTA?

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı, hafta içi her gün saat 13.00'te yayınlanıyor. Programı takip etmek isteyen izleyiciler, belirtilen saatte ekran başına geçebiliyor.

ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN HANGİ KANALDA?

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Programın yayın bilgilerine Beyaz TV'nin internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan hangi günler yayınlanıyor?

Program, hafta içi her gün yayınlanıyor.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan saat kaçta başlıyor?

Programın yayın saati 13.00 olarak belirtiliyor.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan hangi kanalda?

Program, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.