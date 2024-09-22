Eternal Fire-Navi CS 2 ESL Pro Lig final maçı Twitch üzerinden yayınlanıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 18:29 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 18:30

Counter Strike 2 ESL Pro Lig Sezon 20 turnuvasının final mücadelesi bugün Malta'nın Saint Julian's şehrinde düzenleniyor. Finale çıkarak NAVI ile eşleşen temsilcimiz Eternal Fire'ın maçının nereden izleneceği ve ne zaman olduğu merak ediliyor.

Dünyanın en prestijli Counter Strike 2 turnuvalarından biri olan ESL Pro Lig Sezon 20'nin yarı finalinde Türk takımı Eternal Fire, Brezilya temsilcisi MIBR'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Temsilcimiz finalde Ukrayna temsilcisi NAVİ ile eşleşti. Taraftarlar tarafından Eternal Fire-NAVI maçının ne zaman ve nasıl izleneceği merak ediliyor. ETERNAL FİRE-NAVI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Eternal Fire-NAVI, ESL Pro Lig Sezon 20 final maçı bugün saat 18.00'da başlayacak. 5 maçlık seri formatında gerçekleşecek karşılaşmayı kazanan takım şampiyon olacak. ETERNAL FİRE CS 2 FİNAL MAÇI NASIL İZLENİR, NEREDEN? Eternal Fire ve NAVI arasında gerçekleşen final mücadelesi Twitch platformu üzerinden yayınlanacak. Organizasyonun resmi hesabı olan "ESLCS" kanalından izleyiciler karşılaşmayı izleyebilecekler. ETERNAL FİRE OYUNCULARI KİM? Eternal Fire'ın oyuncu kadrosu ise şöyle: Engin Küpeli - MAJ3R

İsmailcan Dörtkardeş - Xantares

Ali Haydar Yalçın - Wicadia

Özgür Eker - Woxic

Buğra Arkın - Calyx