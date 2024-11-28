Ethereum kaç dolar oldu? Aylar sonra ilk defa o seviyeyi aştı

28 Kasım 2024 18:51 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:06

Kripto para birimi Ethereum, yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak aylardır ilk kez 3 bin 600 dolar seviyesini geçti.

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Ethereum​ (ETH), 20 ile 27 Kasım tarihleri arasında yüzde 20’lik bir artış​ göstererek dört ay sonra ilk kez 3 bin 700 dolar seviyesine yaklaşmış oldu.

ETHEREUM KAÇ LİRA OLDU?

Yeni günde Bitcoin 95 bin 726 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 606 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bu yükseliş, Ether vadeli işlem sözleşmelerinde en üst seviyede açık pozisyon büyüklüğüne denk geldi ve böylece bu rakamın yüzde 23 artarak 22 milyar dolara ulaştığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN ALTCOİNLER HANGİLERİ?

ENS: Fiyatı son 7 günde yüzde 91,24 yükseliş gösterdi.

ENA: Fiyatı 7 günde yüzde 37 yükseliş gösterdi.

XLM: Fiyatı son 7 günde yüzde 108 yükseliş gösterdi.

PYTH: Fiyatı son 7 günde yüzde 17,65 yükseliş gösterdi.

Not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir!