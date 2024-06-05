Etnospor Kültür Festivali 6 Haziran tarihinde ücretsiz olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek

05 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:09

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivaline sayılı günler kaldı.

Geleneksel sahne sanatları atölyeleri, ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunun yer aldığı festivalin vatandaşlar tarafından ne zaman ve nerede düzenleneceği merak ediliyor.

6. Etnospor Kütlür Festivali 6 Haziran saat 11.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Ücretsiz olacak olan etkinlikler kapsamında profesyonel hocalar eşliğinde vatandaşlar ok atma, at binme gibi sporları ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

Ayrıca özel oluşturulacak atölyelerde geleneksel sanatların da tecrübe edilmesine imkan sunulacak.

Festival boyunca çocuklar ve dezavantajlı gruplara özel olarak görme engelliler mangala turnuvası gibi oyunlar ve sanat atölyeleri düzenlenecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliği ile festival kapsamında bir fotoğraf yarışması da düzenlenecek.